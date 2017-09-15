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15.09.2017 09:05 Под Кимрами "лесной спецназ", так называют парашютистов Авиалесоохраны, отработал навыки десантирования в сложных погодных условиях





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Пожарные подразделения из разных регионов страны

успешно высадились на аэродроме в "Борках". Все задачи решены, командование подвело итоги учений.



Двадцать пять пожарных-парашютистов тренируются сейчас на аэродроме "Борки" в Кимрском районе. Авиалесоохране - 85 лет. Появилась раньше МЧС. Называют эту службу лесным спецназом. На самолетах и вертолетах их десантируют самые труднодоступные места, где техники не пройти. Команда тушила пожары в Якутии этим летом. Горели тысячи гектаров леса. На посту были 50 суток.



Пожароопасный период еще не завершен. До ноября воздушные пожарные готовы вылетить в любой момент в горы или в горящую тайгу. Чтобы не потерять форму, постоянные тренировки.

Прыжки с самолета у парашютистов-пожарных, также как и у спортсменов, и у военных начинается с укладки парашюта.



В контейнере - лопата, топор, огнетушитель. Все, что понадобится для ликвидации пожара в лесу. Чаще всего авиапожарные приземляются на верхушки деревьев.



Защита от сучков и веток - шлем с забралом. Костюм сшит из несгораемой такни. Выдерживает прямую атаку огня в течение 6 минут.



Опасно, но интересно, признаются лесные пожарные. Не каждый сможет рисковать своей жизнью.



В лесном спецназе остаются лишь те, кто "горит" душой, чтобы не горели леса. И таких специалистов в России всего 2 тысячи.









