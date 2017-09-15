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15.09.2017 09:05 Быть внимательными к юным пешеходам и пассажирам просили не сотрудники ГИБДД, а сами дети





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Свои мини-эссе ребята посвятили основным участникам дорожного движения - автомобилистам. В Твери прошла акция "Письмо водителю".



Инспекторы ГИБДД останавливают машины, идущие по улице Склизкова в районе школы №43. Учащиеся 5х классов вручают владельцам машин письма, которые они писали на классных часах. Форму обращения к водителям каждый выбирал сам.



Водители с пониманием и очень доброжелательно разговаривают с ребятами, не забывая при этом напоминать, чтобы они тоже соблюдали осторожность и с первых дней учебного года вспоминали правила дорожного движения.









