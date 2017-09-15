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15.09.2017 09:06 Мечта побывать на Чемпионате мира по футболу для многих сегодня стала ближе





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На сайте ФИФА стартовали продажи билетов на мундиаль. Среди тех, кто уже бронирует места - жители нашего региона.



Момента, когда начнут продавать билеты болельщики, можно сказать, ждали всю жизнь. Илья преданный поклонник футбола. Причем не только российской сборной. Ему интересна игра всех команд, которые приедут на мундиаль. Поэтому заказывать билеты будет сразу на несколько матчей и в разных городах.



Билеты будут продаваться в три этапа: первые два — онлайн, а на третий в середине апреля откроют кассы и там уже до финала в режиме "живой очереди". 14 сентября стартовала подача заявок на покупку билетов. До 12 октября на единственном сайте — Фифа-Билеты — нужно выбрать нужный матч, оставить паспортные данные и реквизиты банковской карты и ждать. Компьютер обработает запросы со всего мира и случайной жеребьевкой выберет счастливчиков. Победители соответственно уведомляется по электронной почте .





Места на всех стадионах будущего Чемпионата мира одинаково поделены на четыре ценовые зоны. Самые дорогие билеты — на боковых трибунах, например, для группового этапа — это чуть больше 13 тысяч. Угловые — дешевле на треть, а места за воротами — в два раза — шесть с небольшим тысяч рублей.









