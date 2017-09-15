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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





15.09.2017 09:06 
Жители региона могут оформить электронный больничный

Жители региона могут оформить электронный больничный

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Выдавать их начали с 1-го июля и за это время оформлено около 100 документов. Новую услугу пока предоставляют 4 медучреждения. В перспективе электронный лист нетрудоспособности можно будет получить в любом офисе врача общей практики.

Больничный через интернет. Пользоваться услугами электронных листов нетрудоспособности теперь можно и в нашем регионе. В этом случае нет необходимости относить документ работодателю. Достаточно сообщить номер больничного.

Ирина Емельянова воспользовалась нововведением в числе первых. Когда она пришла на прием к участковому терапевту, помимо рекомендаций по лечению, девушке предложили получить электронный больничный лист.

Вместо привычной голубой бумажки, которую пациент может потерять, в центре выписки больничных листов ему дают электронный талончик-памятку, с указанием числа и времени следующего посещения.

Внедрение нового проекта позволяет снизить затраты медицинских организаций по учету и хранению бланков строгой отчетности.

За электронными больничными будущее говорят специалисты. Однако пока есть некоторые трудности.

На сегодняшний день получить электронный больничный можно лишь в нескольких медучреждениях- В перспективе электронный лист нетрудоспособности можно будет получить в любом офисе врача общей практики.


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