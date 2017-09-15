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15.09.2017 09:06 Жители региона могут оформить электронный больничный





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Выдавать их начали с 1-го июля и за это время оформлено около 100 документов. Новую услугу пока предоставляют 4 медучреждения. В перспективе электронный лист нетрудоспособности можно будет получить в любом офисе врача общей практики.



Больничный через интернет. Пользоваться услугами электронных листов нетрудоспособности теперь можно и в нашем регионе. В этом случае нет необходимости относить документ работодателю. Достаточно сообщить номер больничного.



Ирина Емельянова воспользовалась нововведением в числе первых. Когда она пришла на прием к участковому терапевту, помимо рекомендаций по лечению, девушке предложили получить электронный больничный лист.



Вместо привычной голубой бумажки, которую пациент может потерять, в центре выписки больничных листов ему дают электронный талончик-памятку, с указанием числа и времени следующего посещения.



Внедрение нового проекта позволяет снизить затраты медицинских организаций по учету и хранению бланков строгой отчетности.



За электронными больничными будущее говорят специалисты. Однако пока есть некоторые трудности.



На сегодняшний день получить электронный больничный можно лишь в нескольких медучреждениях- В перспективе электронный лист нетрудоспособности можно будет получить в любом офисе врача общей практики.









