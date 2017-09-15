|
|
|
| НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество
|15.09.2017 09:06
|Жители региона могут оформить электронный больничный
Выдавать их начали с 1-го июля и за это время оформлено около 100 документов. Новую услугу пока предоставляют 4 медучреждения. В перспективе электронный лист нетрудоспособности можно будет получить в любом офисе врача общей практики.
Больничный через интернет. Пользоваться услугами электронных листов нетрудоспособности теперь можно и в нашем регионе. В этом случае нет необходимости относить документ работодателю. Достаточно сообщить номер больничного.
Ирина Емельянова воспользовалась нововведением в числе первых. Когда она пришла на прием к участковому терапевту, помимо рекомендаций по лечению, девушке предложили получить электронный больничный лист.
Вместо привычной голубой бумажки, которую пациент может потерять, в центре выписки больничных листов ему дают электронный талончик-памятку, с указанием числа и времени следующего посещения.
Внедрение нового проекта позволяет снизить затраты медицинских организаций по учету и хранению бланков строгой отчетности.
За электронными больничными будущее говорят специалисты. Однако пока есть некоторые трудности.
На сегодняшний день получить электронный больничный можно лишь в нескольких медучреждениях- В перспективе электронный лист нетрудоспособности можно будет получить в любом офисе врача общей практики.
|
|