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18.09.2017 09:17 Вакцина против новой разновидности гриппа





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В Тверском регионе готовятся к началу периода инфекционных заболеваний. В медицинские учреждения области уже поступили необходимые препараты. В первую очередь привить должны детей и работников социальной сферы. Тем, кто трудится на предприятиях вакцину могут ввести прямо на месте работы.



Первыми вакцинацию сотрудников проводят в поликлинике Тверского государственного медицинского университета. В процедурном кабинете здесь с самого утра оживленно. Старшая медицинская сестра Тамара Львова одна из тех, кто не боится прививок, пользу вакцины от гриппа уже ощутила на себе в прошлые годы.



В этом году на территории Верхневолжья ожидается появление трёх вирусов гриппа, которые, по словам специалистов, переносятся организмом человека сложнее, чем те, что были зафиксированы в прошлые годы. Это штаммы H1N1, H3N2 и B. При заболевании возможен даже летальный исход. Защитить себя от всех последствий гриппа в первую очередь рекомендуют тем, кто по роду своей деятельности много общается с людьми: работникам социальной и торговой сферы, педагогам, врачам.



Врачи не советуют делать прививку от гриппа в период обострения хронических или острых респираторных заболеваний. Однако и тянуть с вакцинацией не стоит.



Вакцинацию против гриппа рекомендуют также делать часто болеющим людям, страдающим пороками сердца, заболеваниями крови, почек, дыхательной системы, а также детям, которые принимали препараты, снижающие иммунитет.



Тех, кто сомневается в безопасности вакцины, иммунологи уверяют - от прививки заболеть невозможно.



Нужное количество вакцины уже поступило в Министерство здравоохранения области, в ближайшие две недели ее доставят во все медицинские учреждения Верхневолжья. Желающие смогут бесплатно привиться в муниципальных поликлиниках. Для того, чтобы специалисты сделали вакцинацию сотрудникам предприятий, руководителям необходимо подать заявку в центр санэпиднадзора. Тогда медики приедут в организацию, прививки будут также делать бесплатно.









