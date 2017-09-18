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18.09.2017 09:18 
Жителям Кимрского района теперь не надо ехать в ЦРБ или в Тверь, чтобы получить необходимое лечение

Жителям Кимрского района теперь не надо ехать в ЦРБ или в Тверь, чтобы получить необходимое лечение

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Здесь появился фельдшерско-акушерский пункт. ФАП нового образца установили в деревне Кучино. Это своего рода модуль с двумя блоками: один для жилья, другой для приема. Первых пациентов там ждут уже в начале октября.

В центре села Кучино Кимрского района всего за 2 недели выросло необычное строение - фельдшерско-акушерский пункт нового образца, так называемый модуль. В одном его блоке - в двухкомнатной служебной квартире медик будет жить, в другом - принимать пациентов.

Пять лет назад в Кучино закрыли медпункт, он располагался в одной из квартир двухэтажного дома. Новые требования это запрещают. Поэтому ветеранам, а в селе их большинство, чтобы выписать рецепт, сделать уколы, приходилось ездить в соседнюю деревню или в райцентр.

К новому зданию медпункта подведены все коммуникации. Предусмотрена автономная котельная. На днях здесь установят оборудование: акушерское кресло, весы, ростомер. В ноябре-декабре после получения лицензии фельдшер примет первых пациентов. Медика будут привозить ежедневно на служебном транспорте из Ильинского. В следующем году на постоянную работу в село приедет выпускник Кимрского медколледжа, который учится там по целевому набору.
Еще один фельдшерско-акушерский пункт в Кимрском районе будет открыт в селе Лосево.

Из областного бюджета выделено 66 миллионов рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов нового образца. Такие быстровозводимые конструкции появятся в 11 районах области. Первые - в Зубцовском, Кимрском, Торжокском и Фировском районах.

В финансировании принимают участие и местные власти. Так, их затраты идут на подготовку площадки под строительство, благоустройство территории и подведение коммуникаций.


АРХИВ 


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