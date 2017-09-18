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18.09.2017 09:18 
Свой 74 –ый творческий сезон начали в Театре Кукол

Свой 74 –ый творческий сезон начали в Театре Кукол

Фото  Видео репортаж Видео
На сцене показали уже полюбившийся спектакль «Приключение Буратино». Кроме премьер у артистов в планах много проектов, в том числе впервые федеральный это «Большие гастроли» в Череповец.

Ирина Сыряева повторяет слова, подбирает нужные интонации для своего персонажа. Как заботливая мама поправляет штанишки, протирает носик и целует озорного мальчугана. Сейчас ее герой - главное действующее лицо спектакля.

Управлять тростевыми куклами не просто, признается Ирина. За несколько репетиций накачался даже правый бицепс. Новый сезон, а для театра кукол он 74, коллектив решил открыть спектаклем по мотивам известной сказки Алексея Толстого " Приключения Буратино".

Первыми зрителями стали тверские школьники. Веселую историю о приключениях деревянного человечка они знают хорошо.

Спектакль идет почти два часа, но маленькие любители сказочных историй с удовольствием смотрят и слушают, переживают и радуются вместе с актерами -кукловодами. Кто-то узнает себя.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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