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|19.09.2017 09:04
|Тверь вместе со всей страной пустилась в забег
Во Всероссийском соревновании «Кросс наций-2017» приняли участие почти 5 тысяч тверитян. Тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. На старт вышли спортсмены-профессионалы и любители.
«Кросс наций» объединил людей разных поколений и профессий. На старт у Обелиска Победы вышли дети, ветераны, спортсмены и любители. Главная задача – зарядить друг друга бодрым настроением, показать, что бег - праздник для всех.
Делегация Старицкого района - самая многочисленная 220 человек. Мальчишки и девчонки из Емельяновской школы время даром не теряли, организовали разминку. Её провел Артем Барабаш, обладатель золотого значка ГТО.
Дистанции у всех были разные, для взрослых – 3 и 6 км, для школьников – тысячу метров. Были и семейные забеги. Многие по полной выкладывались от линии старта до самогО финиша.
Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградили кубками, медалями и подарками. Самые лучшие бегуны отправятся в Москву на финал «Кросса наций-2017».
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