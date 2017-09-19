







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













19.09.2017 09:04 Тверь вместе со всей страной пустилась в забег





Фото Видео

Во Всероссийском соревновании «Кросс наций-2017» приняли участие почти 5 тысяч тверитян. Тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. На старт вышли спортсмены-профессионалы и любители.



«Кросс наций» объединил людей разных поколений и профессий. На старт у Обелиска Победы вышли дети, ветераны, спортсмены и любители. Главная задача – зарядить друг друга бодрым настроением, показать, что бег - праздник для всех.



Делегация Старицкого района - самая многочисленная 220 человек. Мальчишки и девчонки из Емельяновской школы время даром не теряли, организовали разминку. Её провел Артем Барабаш, обладатель золотого значка ГТО.



Дистанции у всех были разные, для взрослых – 3 и 6 км, для школьников – тысячу метров. Были и семейные забеги. Многие по полной выкладывались от линии старта до самогО финиша.



Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградили кубками, медалями и подарками. Самые лучшие бегуны отправятся в Москву на финал «Кросса наций-2017».









