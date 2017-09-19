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19.09.2017 09:06 Специалисты музейного дела со всей страны обсуждают в Твери внедрение цифровых технологий





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Это основной вопрос конференции, которая сегодня начала работу в областной столице. Участники форума, а их около 200 человек, говорят о развитие технологий "будущего". Их использование позволит создать интерактивное музейное пространство.



Технологии приходят в музеи, архивы и библиотеки. Эта работа ведется уже более 20 лет. Главный помощник учреждений некоммерчекое партнёрство Адит. Сотрудники прибыли в Тверь, чтобы рассказать все о современной трансформации "храмов" культуры. В программе мастер-классы, на которых аншлаг. Для Тверского региона, где прошла реставрация Путевого Дворца, обновляется объединённый музей, когда столица Верхневолжья становится более привлекательной для туристов, эта тема особенно актуальна.



Диалог ведётся не только внутри музейного сообщества, в конференции участвуют компании производители и продавцы цифровой техники. На этой площадке можно узнать, каким образом фантазии могут обрести техническое воплощение.



В основе информационной системы музея, прежде всего, лежит идея открытости, доступности. Вызывать интерес молодого поколения к художественным ценностям, подлинникам, как раз помогут привычные для них гаджеты.



Такие конференции проводят ежегодно. И всегда в разных городах, такой "кочующий" формат позволяет привлекать все новые регионы к обсуждению. В областной столице работа продлиться до 22 сентября. А полученный опыт тверским учрежденим культуры предстоит внедрять в будущем.









