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19.09.2017 09:07 Тысячи гостей посетили гастрономической фестиваль «У Пожарского в Торжке…»





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В одном из древнейших городов Верхневолжья состоялся настоящий праздник русской кухни и гостеприимства. В меню традиционные блюда тверских поваров.



Пожарские котлеты - гастрономический бренд Торжка, прославленный в стихах Александра Пушкин. Это блюдо включено в сотню наиболее узнаваемых и привлекательных для туристов, путешествующих по России. Посоревноваться в его приготовлении смогли ведущие рестораторы Торжка, а также кулинары-любители из Белгорода, Москвы, Твери, Кашина, Осташкова, Лихославля - известные повара России провели открытые мастер-классы и приняли участие в конкурсе на лучшую пожарскую котлету. Развитие событийного туризма, по мнению губернатора Игоря Рудени, позволит увеличить поток туристов в Тверскую область.



Для гостей гастрономического фестиваля открылись 10 интерактивных и арт-площадок. Мастера народных промыслов представили уникальные изделия ручной работы. Гости смогли познакомиться с достопримечательностями Торжка в ходе пешеходной экскурсии, организованной туристским информационным центром «Торжок». На традиционной «Никитской ярмарке» можно было приобрести продукцию сельхозпроизводителей и товары народного потребления.









