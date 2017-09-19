Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





19.09.2017 09:07 
Тысячи гостей посетили гастрономической фестиваль «У Пожарского в Торжке…»

Тысячи гостей посетили гастрономической фестиваль У Пожарского в Торжке…

Фото  Видео репортаж Видео
В одном из древнейших городов Верхневолжья состоялся настоящий праздник русской кухни и гостеприимства. В меню традиционные блюда тверских поваров.

Пожарские котлеты - гастрономический бренд Торжка, прославленный в стихах Александра Пушкин. Это блюдо включено в сотню наиболее узнаваемых и привлекательных для туристов, путешествующих по России. Посоревноваться в его приготовлении смогли ведущие рестораторы Торжка, а также кулинары-любители из Белгорода, Москвы, Твери, Кашина, Осташкова, Лихославля - известные повара России провели открытые мастер-классы и приняли участие в конкурсе на лучшую пожарскую котлету. Развитие событийного туризма, по мнению губернатора Игоря Рудени, позволит увеличить поток туристов в Тверскую область.

Для гостей гастрономического фестиваля открылись 10 интерактивных и арт-площадок. Мастера народных промыслов представили уникальные изделия ручной работы. Гости смогли познакомиться с достопримечательностями Торжка в ходе пешеходной экскурсии, организованной туристским информационным центром «Торжок». На традиционной «Никитской ярмарке» можно было приобрести продукцию сельхозпроизводителей и товары народного потребления.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.