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19.09.2017 09:07 В селе Кузьминское Калининского района освятили новый храм в честь Рождества Иоанна Крестителя





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Церковь построили на месте разрушенной святыни за рекордные сроки.

От закладки первого камня, до завершения строительства - чуть более двух лет. В церемонии освящения нового центра духовной жизни села принял участие митрополит тверской и кашинский Виктор. На торжественное богослужение приехали люди из всех ближайших деревень.



Всего в селе Кузьминское официально зарегистрировано чуть более 100 жителей, но на церемонию освящения храма пришли гораздо больше - храм не смог вместить всех желающих и для многих служба проходила на улице.



Новый храм был построен недалеко от разрушенной в советские годы каменной Иоанно-Предтеченской церкви 18-го века. Она была двухпрестольной - с зимней и летней частями. С приходом советской власти помещения приспособили для хранения зерна и меха, позже взорвали. Возрождение святыни велось на средства спонсоров и прихожан.



Иеромонах Филарет стал настоятелем храма менее года назад, но уже завоевал любовь местных жителей - его и на крещение детей приглашают и просто за советом приходят. Он в свою очередь после завершения строительства цервки и благоустройства территории на достигнутом останавливаться не собирается.



Новый храм меньше строения 18-го века. Значительно сократилось и число местных жителей. По данным на 1859 год в селе Кузьминское значились 61 двор и 421 человек - сейчас в четверо меньше. Настоятель церкви считает что возродить село можно - главное развивать инфраструктуру, чтобы люди не уезжали. Это под силу сделать усилиями прихожан.









