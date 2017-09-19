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19.09.2017 09:08 Тверских школьников будут обучать каллиграфии





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С 1-го сентября уроки "красивого почерка" начались в 10 школах региона. Такие занятия - новый проект, который отмечен президентским грантом. Все подробности в нашем репортаже.



Кажется, что все эти работы написаны как под копирку одной рукой, на самом деле проверочная всего класса. У каждого ученика ровный и красивый почерк. И это результат внедрения новой инновационной методики, которую придумали в Твери. Осваивать каллиграфию здесь начинают с первых уроков.



Первоклашки не просто повторяют в прописях буквы и цифры, их учат видеть красоту сложных элементов и анализировать их написание.



Православие, народность и научность - три столпа педагогики Ушинского стали основой в работе Тверского частного учреждения дополнительного образования - ЧУДО "Русская школа". В 2018 она отметит своё 20-летие. Главным подарком к юбилейной дате стала победа в первом конкурсе президентских грантов в номинации "образование и наука" в этом году. На реализацию проекта тверичам выделят 1 миллион 200 тысяч рублей. 200 пробных экземпляров учебных пособий уже изданы. 8 школ Калининского района и 2 школы Твери стали экспериментальной площадкой для внедрения новой методики.



Реализация грантового проекта началась 1 сентября. Работа расписана на весь учебный год. В программе семинары, обмен опытом, онлайн консультации и научно-практические конференции. Здесь не сомневаются, что новая методика будет востребована в российских школах. Всего гранты получили восемь организаций. Они реализуют проекты в самых разных сферах. Как отметил губернатор Игорь Руденя, проекты, получившие финансовую поддержку, направлены на изучение процессов в здравоохранении, на пропаганду здорового образа жизни, а также применения новых технологий в сфере образования и науки».









