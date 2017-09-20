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20.09.2017 09:04 
5 специалистов-медиков отправились в Тверскую область, чтобы вылечить медведю зубы

5 специалистов-медиков отправились в Тверскую область, чтобы вылечить медведю зубы

Фото  Видео репортаж Видео
Операцию провели прямо в летном ангаре. Мансур - обитатель аэродрома возле деревни Орловка в Зубцовском районе - талисман для летчиков. Именно они и вызвали Скорую ветеринарную помощь мохнатому пациенту.

У Мансура разболелись зубы. Лечить медведя приехали пять сециалистов из Российской ассоциации зоомедицины и главный ветеринар Московского зоопарка. В Тверскую область привезли две машины с оборудованием: рентген, стоматологическую установку. Перед операцией - наркоз. Усыпить пациента удалось не сразу.

Из вольера в операционную - обычный ангар медведя переносили семеро мужчин. Он весит больше 100 килограммов. Врачи поставили диагноз - пульпит. Операция длилась несколько часов. Прошла успешно. Зоостоматологи, зоохирурги частенько выезжают в разные уголки страны, чтобы оказать медицинскую помощь четвероногим пациентам. Не бесплатно, конечно. Также, как и Мансур дикие животные живут на автозаправках, аэродромах.

Причину зубной боли врачи видят в тяжелом детстве косолапого. Резцы стерлись раньше времени. В апреле прошлого года его подбросили на зубцовский аэродром "Орловка", назвали Мансуром - что на алтайском диалекте "медведь". Ни в зоопарк, ни в цирк не взяли: вакантные места - заняты. Для медвежьего "детского сада" Пажитновых в Торопецком районе подкидыш тоже не подошел - приручен к человеку. Отправили в заповедник.

Сейчас подкидышу около двух лет. Все расходы на его содержание и питание взяли на себя авиаторы. Врочем, от любой поддержки не отказываются. Косолапого здесь балуют, знают его гастрономические пристрастия.

Теперь Мансур - талисман аэродрома. Живет в просторном вальере под присмотром электронного "пастуха", который при попытке выйти за его пределы бьет током.

Аэродром "Орловка" в Зубцовском районе стал для Мансура отчим домом. Медведи живут 40 лет. Поэтому его опекуны-летчики решили построить для него настоящий вольер, где будет пруд и берлога для зимней спячки. Проект уже составлен. Место определено.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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