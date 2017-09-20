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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.09.2017 09:04 
Один из муниципалитетов, который вошел в программу, и где голубое топливо появится уже в следующем году - Медное

Один из муниципалитетов, который вошел в программу, и где голубое топливо появится уже в следующем году - Медное

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Сейчас работы по газификации Медного идут полным ходом. Газостроители трудятся без выходных. До конца этого года больше половины работ планируют выполнить.

Больше всего газ ждут в социальных учреждениях. Детский сад сейчас отапливается от центральной котельной - общей для населенного пункта. Включить отопление раньше, чем везде, здесь пока нет. С подключением к газопроводу, возможность появится.

Голубое топливо - благо и для жителей. Чтобы обогреть дом пенсионер Юрий Железкин тратит не меньше 15 кубометров дров. Накладно не только по деньгам. Поленья надо привезти, разрубить. Старику это уже дается с трудом.

Благодаря реализации программы газификации, голубое топливо получат все жители Медного - 500 дворов.

Общая стоимость проекта - больше 65 млн. рублей. Из которых 75% дает областной бюджет. Первые объекты подключат уже в следующем году.


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