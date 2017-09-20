







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













20.09.2017 09:04 В школе номер 4 открылся первый в регионе морской класс





Фото Видео

Совсем юные, лучшие ученики из разных школ города уже выбрали для себя довольно серьезный путь. Что будут изучать ребята помимо общеобразовательных предметов.



Свои первые шаги в строю делают морские кадеты. Пока лучше всего у них получается ... маршировать на месте.



В Тверской области больше десятка кадетских классов - лесоводов, спасателей, госавтоинспекторов, даже казаков. Моряки - первые. В тверской школе №4 решили отличиться. В начале этого учебного года набрали взвод из 30-ти кадетов со всех школ города. Все - "отличники" и "хорошисты". О морских традициях и знаменитых флотоводцах, которых взрастила Тверская земля: адмирале Владимире Корнилове, лейтенанте Дмитрии Ильине, пятиклассники еще не знают. Для них сейчас важнее пример отцов и дедов.



Кроме математики, русского языка в учебной программе у кадетов: начальная военная подготовка, плавание, танцы. В классе мальчишек в 2 раза больше, поэтому партнерш хватает не всем. Однако с паркета никто не сходит.



Развивать логику кадетам тоже нужно. Игра в шахматы - один из методов. Особенно стараются девочки. Ни в чем не хотят уступать мальчикам, даже в мечтах.



От "сухопутных" морские кадеты пока отличаются только формой. Не все даже плавать умеют. В планах сделать их не только пловцами, но и гребцами на байдарках. Кроме того, к окончанию школы они будут сдавать экзамены на управление катером.



Не все из этих кадетов станут моряками. Воспитать их патриотами своей страны - вот главная задача, над которой будут трудиться педагоги.











