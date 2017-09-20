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20.09.2017 09:05 Трехдневный туристический форум "Отдых- 2017" стартовал сегодня в Экспоцентре в Москве





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Среди участников - Тверская область. Программы для любителей активного отдыха, и для тех, кто интересуется историей и культурными традициями и даже тех, кто любит покушать - гастрономический маршрут.



Наряду с Москвой и Татарстаном у тверского стенда самое выгодное местоположение на выставке. Верхневолжье презентует более 100 туристических направлений, для российских туроператоров подготовлено 5 инфомаршрутов. В течение трех дней сменяя друг друга на мастер-классах и дегустация свою продукцию представят более 50 тверских предприятий.



Красочный и запоминающийся стенд Тверского региона привлекал внимание, в том числе международных и отечественных туроператоров.



Для регионального министерства туризма это первый опыт организации подобной экспозиции. Расширяют и горизонты сотрудничества. На выставке были подписаны соглашения с калужской компанией Этномир и одним из крупнейших туроператоров "Магазин путешествий". Развитие туризма должно стать хорошим стимулом для развития региональной экономики.



Традиционно выставка "Отдых" дает старт новому осенне-зимнему туристическому сезону. У Верхневолжья еще есть время, чтобы представить себя, что называется, во всей красе.









