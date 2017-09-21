Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





21.09.2017 09:02 
35 лет военной службы и 38 гражданской

35 лет военной службы и 38 гражданской

Фото  Видео репортаж Видео
Таким опытом мало, кто может похвастаться. Полковник в отставке Василий Сергеевич Гришко в свои почтенные 92 года до сих пор в строю. Много лет он контролирует качество питания в Мигаловской авиачасти.

Рабочий день Василия Сергеевича Гришко начинается в 6 утра. В свои 92 года в летную столовую он приходит даже в выходные и праздники. Контролировать качество продуктов, которыми кормят летчиков и техников в Мигалове, говорит, должен всегда лично.

К работе полковника Гришко не придраться, если обед назначен ровно на 13.00, двери столовой откроют именно в это время. А накормить нужно по 500 а то и 700 человек, трижды в день. Каждому положено по 1850 килокалорий.

О секрете своего долголетия Василий Гришко говорит просто: работа помогает жить дальше. Главное - всегда иметь хорошее настроение.

А дома полковник в отставке нередко вспоминает годы службы. По праздникам у него всегда парадная форма, которая, как шутят родственники, тяжела от наград. И каждая заработана в родной Военно-транспортной авиации, которой Василий Гришко посвятил и продолжает посвящать всю жизнь.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.