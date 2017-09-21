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21.09.2017 09:02 35 лет военной службы и 38 гражданской





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Таким опытом мало, кто может похвастаться. Полковник в отставке Василий Сергеевич Гришко в свои почтенные 92 года до сих пор в строю. Много лет он контролирует качество питания в Мигаловской авиачасти.



Рабочий день Василия Сергеевича Гришко начинается в 6 утра. В свои 92 года в летную столовую он приходит даже в выходные и праздники. Контролировать качество продуктов, которыми кормят летчиков и техников в Мигалове, говорит, должен всегда лично.



К работе полковника Гришко не придраться, если обед назначен ровно на 13.00, двери столовой откроют именно в это время. А накормить нужно по 500 а то и 700 человек, трижды в день. Каждому положено по 1850 килокалорий.



О секрете своего долголетия Василий Гришко говорит просто: работа помогает жить дальше. Главное - всегда иметь хорошее настроение.



А дома полковник в отставке нередко вспоминает годы службы. По праздникам у него всегда парадная форма, которая, как шутят родственники, тяжела от наград. И каждая заработана в родной Военно-транспортной авиации, которой Василий Гришко посвятил и продолжает посвящать всю жизнь.









