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21.09.2017 09:02 В Твери телефоны дежурных служб в буквальном смысле разрывались от звонков с заведомо ложными сообщениями о заминировании зданий





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Полицейские эвакуировали вокзал, несколько торговых центров и кафе, гостиницу.



Телефонные звонки о заложенных бомбах в обеденное время поступили сразу в несколько торговых центров, ресторанов, гостиниц, в городскую администрацию. К примеру, в центре "Рио" на тот момент было больше тысячи посетителей. Их спешно эвакуировали.



По словам сотрудникам торгового центра, эвакуация прошла за считанные минуты, потому что их действия были отработаны. Учения проходили не раз. А вот посетителей просьба покинуть помещения, застала врасплох.

Здание городской администрации оцеплено полицейскими. Дежурят пожарные и спасатели. Всех сотрудников попросили отойти на безопасное расстояние.

Сложнее всего было эвакуировать постояльцев гостиниц "Центральной", "Октябрьской". Полицейским пришлось обойти все номера. Неудобства истыпытали и те, кто решил в этот день отравиться в дальнее путешествие на поезде.

Чтобы определить, действительно ли звонили хулиганы или кафе, гостиницы, вокзал заминированы, должно пройти несколько часов. Каждое здание тщательно обследуют спасатели-кинологи и полицейские с миноискателями.

Волна ложных звонков о заложенных в общественных местах взрывчатых веществах прокатилась по стране с 11 сентября. Что произошло в Твери, пока неизвестно. Представители правоохранительных органов информацией пока не спешат поделиться. Возможно, массовая эвакуация окажется масшабными учениями.









