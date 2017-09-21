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21.09.2017 09:03 В Твери завершилась операция "Должник"





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Судебные приставы обходили дома тех, кто регулярно забывают оплачивать квитанции за квартиру, налоги, алименты. Меры в отношение неплатильщиков серьезные, вплоть до конфискации авто или даже вертолета, как в одном из районов области.



Их рабочий день начинается с первыми лучами солнца. В 6-7 часов застать должника дома проще всего. По первому адресу мужчина не платит по кредиту уже долгое время, предстоит взыскать 18 тысяч рублей. На домофон не отвечает, перед тамбурной дверью нет звонка.

Оставляют повестку. Не явится человек добровольно, оформят привод и выпишут штраф за уклонение от административного наказания. Новая мера воздействия - ограничение права управления транспортным средством - т.е. лишение водительских прав. Она уже доказала свою эффективность.



В ходе Всероссийского розыска машину тверичанки, задолжавшей банку крупную сумму, удалось обнаружить в Краснодарском крае. В полутора тысячах километров от Твери ее продавали через объявление в интернете. Под видом покупателя о встрече договорился пристав Геленджикского отдела.



"Представились, что мы не местные, едем из далека и нам будет удобно посмотреть автомобиль за городом. После чего был осуществлен звонок сотрудникам МВД, а именно ГИБДД. Они оказали содействие. Мы им сообщили когда и где будет двигаться какой автомобиль. Какой госзнак. И они его задержали на посту при выезде из города. Он арестован и изъят". , рассказал начальник Геленджикского городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю Александр Ушаков.



Тверские приставы пошли еще дальше своих Краснодарских коллег. У задолжавшего 8 миллионов рублей гражданина арестовали не машину, а вертолет на аэродроме Змеево. Винтокрылая машина сейчас находится на ответственном хранении и в случае неуплаты долга будет продана с аукциона.



Всего сейчас у тверских судебных приставов более 325 тысяч исполнительных производств. 14 тысяч человек внесены в список кому запрещен из-за долгов выезд за границу. Более 1200 неплательщиков штрафов лишены водительских прав.









