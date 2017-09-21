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21.09.2017 09:04 
В Тверской области завершается подготовка к отопительному сезону

В Тверской области завершается подготовка к отопительному сезону

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Как готовы встретить холода в районах, сегодня говорили на совещание в Правительстве региона.

Готовность муниципальных образований области к отопительному сезону оценивается в 90-95%. Лидеры Андреапольский, Пеновский, Сонковский районы. В двух муниципалитетах уже отапливаются объекты социальной сферы. Капитальный ремонт в этом году охватил 25 объектов в 15 муниципальных образованиях.
Высокая степень готовности в Бельском, Вышневолоцком, Западнодвинском,районах. В ряде других муниципалитетов имеются проблемы с запасами резервного топлива, состоянием жилого фонда, котельных, теплосетей.
Главы проблемных территорий доложили о причинах сложившейся ситуации, а также мерах, которые принимаются для её исправления. Губернатор Игорь Руденя поручил руководству муниципальных образований ускорить работу и приложить максимум усилий, чтобы получить паспорта готовности к отопительному сезону и минимизировать риск возникновения аварий. В решении этих вопросов, подчеркнул губернатор, область готова оказывать содействие.


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