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21.09.2017 09:04 До конца сентября родители должны определится с дополнительными занятиями для детей





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Сегодня мамам и папам предлагают десятки различных кружков и секций.



Ранние и длительные тренировки каждый день не пугают мальчишек. Хоккей для них и увлечение, и школа жизни.



Несмотря на трудности, добиться успеха в хоккее желающих достаточно. В тверской школе олимпийского резерва - больше 600 детей и подростков. Однако их могло быть и больше. В последние годы набор - платный. Впрочем, главное препятствие - стоимость экипировки. Она - десятки тысяч рублей. Такие расходы выдержит далеко не каждый семейный бюджет.



Элитным стало и фигурное катание. Занятия - бесплатные. Зато обязательные поездки на соревнования влетают родителям в копейку. Плюс покупка профессиональных коньков, которые нужно менять, как минимум, раз в год. При этом никакой гарантии успеха. Впрочем, выход есть всегда. Бюджетная альтернатива хоккея - футбол и гребля, фигурного катания - танцы. Стоит оговориться, не все. К примеру, бальные. Но мечту можно воплотить в жизнь в любом возрасте. Иногда сразу не попасть в кружок, потому что жесткий отбор или очередь. К примеру, в изостудию "Соцветие" дома культуры "Пролетарка" нужно успеть записаться. Слишком много желающих, потому что берут всех, даже не умеющих рисовать, и в любом возрасте. Ксюше Ивлевой - всего год. Родители готовы ждать своей очереди, а потом платить за занятия первые 3 года. Дальше - расходы только краски и бумагу.



Если для родителей не важно месторасположение, выбор конкретного преподавателя и престиж, то в Твери можно найти и бесплатные секции и кружки. Есть вероятность, утверждают психологи, что увлечение может помочь ребенку в определении с будущей профессией.









