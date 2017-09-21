Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





21.09.2017 09:04 
До конца сентября родители должны определится с дополнительными занятиями для детей

До конца сентября родители должны определится с дополнительными занятиями для детей

Фото  Видео репортаж Видео
Сегодня мамам и папам предлагают десятки различных кружков и секций.

Ранние и длительные тренировки каждый день не пугают мальчишек. Хоккей для них и увлечение, и школа жизни.

Несмотря на трудности, добиться успеха в хоккее желающих достаточно. В тверской школе олимпийского резерва - больше 600 детей и подростков. Однако их могло быть и больше. В последние годы набор - платный. Впрочем, главное препятствие - стоимость экипировки. Она - десятки тысяч рублей. Такие расходы выдержит далеко не каждый семейный бюджет.

Элитным стало и фигурное катание. Занятия - бесплатные. Зато обязательные поездки на соревнования влетают родителям в копейку. Плюс покупка профессиональных коньков, которые нужно менять, как минимум, раз в год. При этом никакой гарантии успеха. Впрочем, выход есть всегда. Бюджетная альтернатива хоккея - футбол и гребля, фигурного катания - танцы. Стоит оговориться, не все. К примеру, бальные. Но мечту можно воплотить в жизнь в любом возрасте. Иногда сразу не попасть в кружок, потому что жесткий отбор или очередь. К примеру, в изостудию "Соцветие" дома культуры "Пролетарка" нужно успеть записаться. Слишком много желающих, потому что берут всех, даже не умеющих рисовать, и в любом возрасте. Ксюше Ивлевой - всего год. Родители готовы ждать своей очереди, а потом платить за занятия первые 3 года. Дальше - расходы только краски и бумагу.

Если для родителей не важно месторасположение, выбор конкретного преподавателя и престиж, то в Твери можно найти и бесплатные секции и кружки. Есть вероятность, утверждают психологи, что увлечение может помочь ребенку в определении с будущей профессией.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.