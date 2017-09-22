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22.09.2017 09:14 У каждого третьего остановленного автомобиля были выявлены серьезные нарушения





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В Твери проходили массовые проверки маршрутных такси.



Вот эта 222-я больше похожа не на маршрутное такси, а на машину, которая участвовала в гонках на выживание. Как будто в боях были повреждены передний и задний бамперы, разбиты фонари, замят металл практически по всему правому борту. При этом аварийный выход хоть и не с первого раза, хоть и с треском, но открывается. Подбитым оказалось и одно из задних колес - второпях заменено. Но запаска оказалась не подходящего "калибра". За это и составляется протокол.



223-я маршрутка выглядит куда лучше, но здесь уже вопросы к водителю. Российских прав нет, только национальные - республики Армения. Пассажиров высаживают, перевозчика отстраняют от управления транспортным средством. Водитель подозревал, что права надо менять, но думал, что можно это сделать позже.



А вот этот водитель накануне был оштрафован за лысую резину, ему была запрещена эксплуатация транспортного средства до устранения неисправности. Сегодня он снова вышел на линию. Менять колеса он даже не собирался. Теперь ему грозит административный арест. Многих пассажиров при этом техническое состояние машин не так важно.



Спецоперация "Автобус" в Твери продлиться до 24 сентября. Уже в первые дни выявлены десятки нарушений. Рейды будут продолжаться не только на конечных остановках, куда многие нарушители и не заезжают, чтобы избежать проверки. Останавливать так же продолжат и прямо в городе. Пассажиров призывают с пониманием относиться к таким проверкам - ведь они ведутся в интересах жителей города.









