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22.09.2017 09:15 В Международный день мира бумажных голубей запустили в небо тверские студенты





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Флешмоб, прошел у колледжа имени Коняева. Огромные шары, унесли в небо белоснежных птиц, а ребята призвали общественность обратить внимание на важность укрепления дружественных связей между народами, нациями странами.



Накануне акции "Голубь мира" студенты тверского колледжа имени Коняева потратили ни один час, чтобы вырезать из бумаги 150 фигурок. На каждой они должны написать имена героев Великой Отечественной войны и участников военных конфликтов в "горячих" точках.



Белый голубь с оливковой веточкой в клюве - это и эмблема акции, и символ мира. Его 1949 придумал Пабло Пикассо для первого всемирного конгресса сторонников мира. Международный день спокойной жизни на Земле учредила в 81-ом ООН и призывает 21 сентября все страны земного шара прекратить войны. Для этого необходимо личная заинтересованность каждого человека.



Чтобы привлечь внимание окружающих к идее сохранения мира, участники акции - тверские школьники и студенты выпустили в небо больше сотни белых шаров с бумажными фигурками голубей.









