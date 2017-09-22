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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





22.09.2017 09:16 
Шанс получить долги по зарплате появится у 1800 рабочих

Шанс получить долги по зарплате появится у 1800 рабочих

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Более 56 миллионов рублей предстоит выплатить предприятиям - должникам в этом году. Надзор за исполнением законодательства в сфере оплаты труда обсуждался на расширенной коллегии в прокуратуре.

Родная "проходная" крепко закрыта изнутри. Бывший работник завода "Элтор" Галина Жукова, как и еще 420 человек, ждут своей зарплаты с 2010 года, многих уже нет в живых. Только перед повременщицей долг - 66 тысяч рублей, выплатили за 7 лет пока половину.

Предприятие, пояснили работникам позднее - ликвидировано - банкрот. Правда, среди бывших "рабочих" ходят слухи - "Элтор" закрылся частично. Люди видят как с территории предприятия выезжают машины. Завод круглосуточно охраняется.

Иная ситуация с погашением долга на "Бежецком опытно-экспериментальном заводе". За три месяца сумму в 9 миллионов рублей выплатили благодаря своевременной реакции потерпевших в межрайонную прокуратуру. Брать вместо зарплаты иной товар люди не стали. По данным региональной Прокуратуры на первое сентября 35 миллионов рублей - сумма за предприятиями - должниками. У некоторых имеющийся долг просрочен.

В этом году за невыплаты по результатам прокурорских проверок к ответственности привлечено 180 должностных лиц, возбуждено 7 уголовных дел. Шанс у бывших работников "Элтора" получить заработанные деньги также возможно появится. Как стало известно, сейчас у предприятия новый конкурсный управляющий, именно он будет заниматься делами предприятия. Повторное обращение в прокуратуру должно дать дополнительный толчок.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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