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22.09.2017 09:16 У Обелиска Победы появится амфитеатр, а подходы к нему закуют в гранит





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Масштабная реконструкция площади продолжается. Когда планируется завершить работы и как все изменится после ремонта?



В памятные даты площадь Победы – это место притяжения людей со всего города. Сотни человек довольно сложно разместить на небольшом участке. Для этого во время первого этапа реконструкции вместо трёх клумб будут обустроены две со свободным пространством посередине. Также будут обустроены две дополнительные дорожки.



Площадь Победы – символичное место для города. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с ветеранами обсудил, как она должно выглядеть, чтобы соответствовать своему статусу. Работы будут проводиться в несколько этапов, в итоге площадь ждут серьёзные перемены.



Сейчас на площади бетонируют парапеты. После выравнивания, их облицуют гранитными плитами. Также гранитом будет выложена эспланада – пешеходная часть за обелиском, и основание самого монумента. Старую брусчатку аккуратно складывают и в перспективе будут использовать на других объектах. Первый этап работ планируется завершить до 31 октября.









