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25.09.2017 09:03 В областной столице избранным депутатам тверской городской думы, за которых горожане голосовали 10 сентября, торжественно вручили мандаты





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Как и прежде, депутатов в городском парламенте будет 33. 12 из них, заручившись поддержкой жителей, продолжают свою деятельность с прошлого созыва, большинство - новички.



В эти выборы Тверь была пилотной площадкой, где на 50-ти участках в тестовом режиме были установлены новые комплексы обработки избирательных бюллетеней. Апробация прошла успешно. Теперь они будут использованы на предстоящих выборах Президента.









