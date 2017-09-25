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25.09.2017 09:03 
Тонна картофеля с сотки вне зависимости от погодных условий

Тонна картофеля с сотки вне зависимости от погодных условий

Фото  Видео репортаж Видео
Владимир Картелев – агроном из Кашинского района Тверской области – гарантирует такой урожай. Его способы выращивания прошли испытание временем и готовы к внедрению. Почему его метод так любят пенсионеры и начинающие дачники, узнавал наш корреспондент.

Здесь в деревне Волжанка Кашинского района на приусадебном участке у Владимира Ивановича простор для разного рода сельскохозяйственных опытов и экспериментов. Он ими занимается вот уже более сорока лет. Свой метод огородник - новатор называет "травяным земледелием".

По агротехнике Картелева рыхлить и копать землю, чтобы посадить семена, не нужно. За человека это сделают черви и другие организмы. Тем самым сохраняется верхний питательный слой. Для картошки, правда, можно делать неглубокие бороздки, либо, с помощью лопаты щели для клубней. Всё это обильно посыпать золой смешанной с глиной и перегноем, потом укрыть толстым слоем сухой травы и соломы. Больше до уборки урожая никакого ухода не требуется. Посадку можно производить хоть"под зиму" осенью , хоть, как обычно, весной. По словам Владимира Ивановича преимущество в том, что его агротехника не требует значительных трат на обработку земли. К тому же, картошку, к примеру, не надо окучивать и полоть, поливать тоже не нужно.

Трудовой агрономический стаж Владимира КАртелева свыше полувека. Он - выпускник Ленинградского сельхозинститута, В Торжке в институте льна окончил аспирантуру. Много лет работал агрономом в хозяйствах. По словам автора уникальной методики, его агротехника, особенно пригодится людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам и тем, у кого нет времени на уход за будущим урожаем. В этом году некоторые из односельчан метод КАртелева на себе уже опробовали.

По словам Владимира Ивановича в нашей зоне рискованного земледелия травяное земледелие особенно пригодится. К примеру, этим дождливым и прохладным летом или в засуху 2010-го года урожай у него на участке был такой же, как и обычно - от восьмисот килограммов до тонны картофеля с сотки.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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