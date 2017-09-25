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25.09.2017 09:04 Лучшие машиностроители региона получили награды





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Накануне профессионального праздника отметили заслуги тех, кто своим трудом и стараниями вносит вклад в развитие отрасли. Торжественная церемония прошла в рамках промышленного форума, который впервые прошел в Твери.



Масштабная выставка продукции промышленных предприятий Верхневолжья - гордость региона. Все это - оборудование, техника, комплектующие собираются и производятся в Тверской области. Японский экскаватор класса - 20 тонн- модель новейшая. Выпускается только здесь для эксплуатации в северных широтах при минус 40 градусах.



А это уже тверское оборудование для сельхозназначения. Технику для заготовки кормов выпускает "Бежецксельмаш". Предприятию 70 лет, изначально производили льнокомбайны, сегодня это техника для фермерских хозяйств. Направление сменили в связи со спросом.



Более четверти валовОго регионального продукта сегодня формируется именно в реальном секторе. Машиностроение -одно из успешных и развивающихся направлений областной экономики, отметили на тордественном собрании. Привественный адрес участникам передал губернатор Игорь Руденя.



Создание условий для развития производств - одна из важных задач регионального Правительства. Это позволяет вовлекать в отрасль крупные госкорпорации и работать совместно с тверскими предприятиями. Сегодня в сфере машиностроения работают 30 тысяч человек. Отрадно, отмечают ветераны отрасли, что сейчас наблюдается подъем производства.



Развитие промышленного потенциала региона обсуждали на форуме «Промышленное производство как драйвер экономического роста Тверской области» . Здесь работали несколько тематических площадок. Региональный штаб Общероссийского народного фронта с участием

уполномоченного по защите прав предпринимателей обсуждали проблемы профессионального образования, нехватку специалистов и стратегии роста промышленного сектора экономики Верхневолжья. Сейчас тот самый момент уверены многие.











