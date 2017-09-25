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25.09.2017 09:05 
К восстановлению здания Речного вокзала приступят будущей весной

К восстановлению здания Речного вокзала приступят будущей весной

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На объекте идет очередной этап противоаварийных работ. Специалисты стараются сохранить как можно больше элементов. Но часть из них из-за сильных повреждений придется демонтировать.

Металлические подпорки поддерживают крышу бельведера. Укрепили на время, чтобы работать было безопасно. Впрочем, гарантии никакой. Поэтому спасатели до сих пор дежурят у Речного вокзала. Завалы почти разобраны. Это остатки. Южная стена - от цкольного этажа до бельведера - разрушена полностью. После обследования эксперты установили, что не выдержала нижняя часть ротонды и потянула на себя всю верхнюю монолитную конструкцию из железобетона.

Напомним, случилось это в ночь с 7 на 8 августа. Целый месяц ушел на экспертизу и принятие решения: разобрать верхушку здания - бельведер. В нем когда-то размещался ресторан, а шпиль служил маяком. В 2000-ых речное сообщение в акватории Твери практически прекратилось. Речной вокзал перестали использоваться по назначению. То, что памятник архитектуры регионального значения в аварийном состоянии, специалисты установили еще 10 лет назад. Провели обследование и рекомендовали, прежде всего, укрепить фундамент. Однако ограничились новой крышей.

Как оказалось, Речному вокзалу не повезло с самого начала. Строили его в 1935-1938 годах. Сохранились докладные Райского, в которых архитектор жалуется на недобросовестность рабочих. Современные строители подтверждают, да, бетон, частично, действительно, -некачественный. Более того, при демонатже бельведера, в некоторых обвалившихся кусках стены не обнаружили арматуру.

Шпиль уже сняли. На очереди -бельведер разберут до основания. Его пол станет крышей. Здесь, на время консервации здания, будет установлена металлическая конструкция.

Прежде, чем строители приступили к противоаварийным работам и к демонтажу бельведера, эксперты сделали обмеры здания. Данные, перенесенные на бумагу, позволят в точности повторить все его архитектурные особенности. При этом то,что уцелело от колонн и других элементов декора, потом установят на место. По словам инженеров-реставраторов, реконструировать здание Речного вокзала можно за 2-3 года.


АРХИВ 


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