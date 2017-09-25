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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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25.09.2017 09:06 
После ремонта сетей жители одного из дворов Твери остались без благоустроенной территории

После ремонта сетей жители одного из дворов Твери остались без благоустроенной территории

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Вместо газона и отмостки, которые жильцы сделали на собственные средства, теперь ямы и горы земли. Со своей проблемой они пришли на прием к губернатору Игорю Рудени.

Сегодня это не улица, а полоса препятствий. Судя по количеству поднятого грунта здесь строили метро, или готовили котлован для многоэтажки. Горы земли - высотой с трехэтажный дом. Это результат ремонтных работ, которые здесь не могут завершить уже долгое время.

Жаловались и в управляющую компанию и в тверскую генерацию, которая ведет работы - воз и ныне там. Дошли до губернатора.

Глава региона отметил, что сам возьмет этот вопрос на контроль, а перед жителями лично будет держать ответ глава района.

Второй вопрос от жителей Пролетарского района - Борис Батаев уже не первый год наблюдает, как железная дорога приближается к его дому - строят новые пути. После последней реконструкции до домов уже остается от 5 до 30 метров, хотя охранная зона по закону должна быть не меньше 100.

Здесь же в районе залинии не смотря на многочисленные обещания дорогу городские власти так и не сделали. Губернатор отметил - теперь сделают. В этом году временно подсыпят асфальтовой крошкой, а уже в следующем заасфальтируют. После реконструкции поставят и современные уличные фонари.


АРХИВ 


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