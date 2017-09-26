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26.09.2017 09:03 Бассейн «Дельфин» вновь открыл свои двери





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Спорткомплекс не работал несколько недель. Решался вопрос о его дальнейшей судьбе. В итоге бассейн передан областному спорткомитету и будет основной базой для подготовки тверских атлетов.



В Твери открылся бассейн "Дельфин". Первыми на воду вышли юные спортсмены. Теперь они будут заниматься здесь постоянно и бесплатно. Александр Сетаев 8 лет тренирует ребят. В этой группе есть чемпионы области. Им приходилось заниматься во всех бассейнах города, как обычным посетителям, по абонементам. Тренировки - ежедневные по 4 часа.



Бассейн, как и спорткомплекс "Дельфин" в целом, передан из ведения регионального Министерства образования спорткомитету и стал базой комплексной школы олимпийского резерва №1 имени Виктора Капитонова. С одной стороны, тренеры рады, что не придется переходить с места на место. С другой, здание получили, можно сказать, в предаварийном состоянии.



Пловцов в спортивной школе сейчас 20. Это ребята с разрядами, участники региональных и всероссийских соревнований. Сейчас будут набрать еще 100 новичков. Спортсмены будут тренироваться в бассейне ежедневно с 14.30 до 18.30, еще пару часов утром. В остальное время плавать смогут все желающие.



В ближайшее время для всех жителей Твери будут открыты гимнастический, тренажерный и фитнес залы.









