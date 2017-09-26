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26.09.2017 09:03 Парк «Тьмака» в Твери на один день погрузился в Средневековье





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В центре города прошел Фестиваль «Княжество Тверское», который собрал тысячи горожан. На праздник на ладье приплыл и князь Михаил Тверской.



Несколько минут до отплытия. Команда ладьи " Бодричи" , названная, в честь славянского племени, получает последние инструкции. Они по традиции открывают фестиваль исторической реконструкции. Мореходное судно имеет свою историю. Изначально это был старый баркас ходивший по северным морям. Реконструкторам достался в подарок, и ребята, изучив особенности караблестроения его полностью перестроили.



Вот оно гордое судно, на борту которого величественно стоит князь Михаил Тверской с дружиной и приветствует тверичей. А в это время на берегу развернулся целый город. Здесь и средневековая ярмарка и мастер- классы. Здесь кузнечному делу желающих обучает Ольга Звезда. У ее походной кузницы, времен 1812 года много гостей.



А по соседству развернулась экспозиция древних и простых старинных музыкальных инструментов- пастушьи рожки, свирели, калюки, гусли.



На фестивале можно попробовать сделать что-то не только руками, но и ногами. Например станцевать. В программе Средневековые танцы. 10 минут и вы освоите " Бранель"



Праздник проводится уже в восьмой раз. Но каждый год его программа удивляет зрителей. В этом году фестиваль поразил изобилием площадок, поэтому каждый кто его посетил остался доволен.









