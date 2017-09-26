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26.09.2017 09:04 В Тверской области установлен рекорд России по флайборду





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37 спортсменов одновременно взлетели на специальных досках над Иваньковским водохранилищем.



Вот он новый рекорд России. Здесь в акватории реки Волги одновременно над водной гладью на 15 метровой высоте парят 37 флайбордистов.



20-ти минутная водная феерия. "Зависнуть" в воздухе на время, не столкнуться и не упасть - задача для каждого из райдеров и одно из условий официального рекорда. Предыдущее достижение России, зафиксировано в книге Гиннеса в Сочи, в прошлом году. Тогда из воды одновременно поднялись 25 спортсменов.

"Парят" в воздухе за счет мощного потока воды, который подается гидроциклом. Чем техника мощнее, тем выше спортсмен. 10 метров над водой - не предел, говорит самый юный участник Сборной России по флайбордингу Андрей Смирнов. Ему 14,



Флайбординг - молодой вид спорта. Несмотря на его дороговизну, только за один подъем сжигается до 100 литров бензина, водный экстрим популярен.



Мировой рекорд в рамках фестиваля международного водного экстрима установить не удалось. Многие участники задержались на границе России. Первенство по-прежнему остается у основателей этого вида спорта- французов. В 2015 году в Каннах над водой одновременно "взмыли " вверх 58 райдеров. Но это еще только начало, признаются наши экстрималы.









