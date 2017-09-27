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27.09.2017 09:07 
Тверские технологии используют для ремонта федеральных дорог

Тверские технологии используют для ремонта федеральных дорог

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Асфальт, который которые сегодня укладывают на Старицкой развязке объездной трассы М10 производят в нашем регионе. Материал уложат на 26 километрах дороги. Почему специалисты выбрали именно тверской асфальтобетон и когда по новому полотну поедут автомобили, в нашем репортаже.

Учитывая неустойчивое и дождливое лето, дорожники максимально используют все солнечные дни. Накнуне из-за дождя работы по укладке верхнего слоя покрытия дороги были остановлены, сегодня щебёночно мастичный асфальтобетон подвозится практически непрерывно. Щема 20, так это звучит на языке дорожников, один из самых долговечных материалов, который используется в настоящее время в качестве верхнего слоя покрытия.

Щебёночно- мастичный асфальтобетон производится на собственных мобильных асфальтобетонных заводах, расположенных в непосредственной близости от места работ. В прошлом году было установлено немецкое оборудование, с более высокой производительностью. Суммарно оба производства в смену могут выпустить 3 тысяч тонн асфальто-бетонной смеси, что обеспечивает оперативную укладку полотна при даже небольших окнах хорошей погоды. Завод производит асфальтобетонные смеси разных типов и марок в соответствии с самыми последними требованиями. В настоящее время идёт производство щебёночно мастичного асфальтобетона.

На выходе темепартура смеси 160-170 градусов, при укладке на дорогу - до 130. Все составляющие смеси проверяются в лаборатории, в зависимости от качества сырья, корректируются рецепты. Контролируется каждый выпуск асфальто -бетонной смеси.

После укладки смеси на дорогу, не раньше чем через сутки, берутся на испытания керны из покрытия. Гарантия на дорожное покрытие составляет 5 лет, но при правильном содержании дороги, срок службы его может быть значительно больше. Завершить все работы на Старицкой развяки планируется к маю следующего года. После реконструкции пропускная способность транспорта на этом участке увеличится на 30%.


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