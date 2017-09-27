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27.09.2017 09:08 
В Верхневолжье с рабочим визитом находится посол Швеции в России Петер Эриксон

В Верхневолжье с рабочим визитом находится посол Швеции в России Петер Эриксон

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Иностранная делегация провела весь день в Кашине. Этот город и Швецию связывает имя принца Густава, жившего на кашинской земле во времена Смутного времени.

Привлекать туристов в Кашин теперь планируют не только объектами православной культуры - город славится большим количеством церквей. Сейчас для гостей появился новый маршрут - им предлагают побывать в местах, где в 17 веке жил и работал шведский принц ГУстав Эрикссон. На родине он был в изгнании. В России после того, как попал в немилость Бориса Годунова, отказавшись жениться на его дочери, жил в Ярославле, Угличе, несколько лет пробыл в Дмитровском мужском монастыре в Кашине, где и ушел из жизни.

Этот памятный камень в Кашине 2 года назад установили на средства общественности. Сейчас инициаторы проекта предлагают привести в порядок всю березовую рощу на территории бывшего монастыря. Тогда это место станет привлекательным не только для жителей, но и для туристов.

Здание монастыря, где жил принц, не сохранилось. В том, что до сих пор стоит, сейчас находится Кашинский техникум. На родине о принце ГУставе почти ничего не знают. Посол Швеции в России Петер Эриксон не скрывает интерес к истории своего земляка, которую бережно хранят кашинцы.

В гербах Швеции и Кашина местные краеведы видят похожие элементы. Поэтому в сотрудничестве с зарубежными специалистыми видят особый исторический смысл. В будущем году исполнится 450 лет со дня рождения принца-изгнанника. Если шведская сторона проявит интерес к проведению совместных памятных мероприятий, встретить гостей из других регионов и даже стран кашинцы готовы. Туристам покажут и множество других достопримечательностях древнего русского города.

Место захоронения Густава до сих пор не известно. Историки называют несколько вариантов в Кашинском районе, но к единому мнению не приходят. Поиски продолжаются, а это значит, что есть, над чем работать для привлечения туристов.


АРХИВ 


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