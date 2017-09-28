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28.09.2017 08:57 
Первые сентябрьские заморозки предупреждают и о скором наступлении холодов

Первые сентябрьские заморозки предупреждают и о скором наступлении холодов

Фото  Видео репортаж Видео
На загородных участках урожай овощей и фруктов собран, заготовки сделаны. Как подготовиь участок к зимовке и как правильно закрыть сезон чтобы защитить жилище от непрошенных гостей.

Несмотря на холодное лето урожай овощей Алла Белобородова собрала не меньше, чем в прошлом году. Говорит, законсервировала их столько, сколько семье и за год не съесть. Конец сентября - время заготовки семян. Особенно нравиться дачнице возиться с цветами. На ее участке есть все: от гвоздик до роз.

Алла Белобородова состоит в садоводческом товариществе "ТВЗ". Здесь в 80-ые годы выделяли земельные наделы сотрудникам вагонзавода. Теперь дачами владеют и представители других организаций. В кооперативе 550 участков. Ежегодно 60 семей сдают по 3,5 тысячи на общие нужды. Это наружное освящение, воду, ремонт дорог. Пока их посыпают гравием. Но в планах - заасфальтировать. Проект будут заказывать вместе с соседними товариществами.

В этом году уже почистили 4 пруда, которые предназначены не только для купания, но и в противопожарных целях. Также очистили от кустарников кюветы на дороге, чтобы вода стекала в них, а не топила грядки на огородах. На зиму в дачном поселке "ТВЗ" остаются 3-4 семьи. Чтобы защиться от воров, в октябре здесь установят три видеокамеры. Картинка в режиме реального времени будет поступать на компьютер участковому. Кроме того, кооператив станут охранять сторожа.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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