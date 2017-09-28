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28.09.2017 08:58 Поздравления принимают воспитатели





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В Тверской области праздник отмечают более 3, 5 тысяч человек. Они не устают читать вслух сказки, играть и отвечать на миллионы самых необычных вопросов.



Для воспитателя Елены Лихачевой все дети родные. После окончания Уссурийского педагогического института, не раздумывая, пошла к маленьким "непоседам". Ее стаж 10 лет, но несмотря на это, а также постоянное профессиональное совершенствование, Елена уверена - главное - это доброе и чуткое отношение к детям



Впервые в России понятие воспитатель или "детская садовница" появилось в 1859 году благодаря Софии Люгебель. Последовательница немецкого педагога и основателя дошкольного воспитания Фридриха Фрёбеля в Санкт-Петербурге открыла первый детский сад. Главным было образование. Сегодня воспитатели стараются раскрыть уже личностные способности каждого ребенка



В группе Надежды Блиновой - воспитателя высшей категории - дети с особенностями развития речи. Понять такого ребенка получается невсегда, потому общаются здесь чаще привычного, проговаривая, каждые слоги даже на прогулке



Сегодня в Тверской области уделяется большое внимание подрастающему поколению, строятся новые дошкольные учреждения. Ежегодно выпускается почти полсотни квалифицированных педагогов дошкольного образования. Но молодежь не охотно идет работать в детские сады. Проблема в невысокой зарплате. Но тех, кто приходит работать и продолжается трудится в профессии удерживает самое важное - любовь к детям.









