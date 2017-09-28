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28.09.2017 08:59 В Кашинском районе жители не первый год жалуются на состояние дороги, по которой ездит школьный автобус





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Только в этом году написали 7 обращений, все безрезультатно. Дорожное полотно представляет собой полосу препятствий. В этом убедилась и наша съемочная группа, которые побывала на месте. И сейчас дело с мертвой точки, кажется, сдвинулось.



Здесь на центральной улице деревни Леушино дорога, как после бомбёжки. Капитально не ремонтировали её больше сорока лет. От асфальтобетонного покрытия практически ничего не осталось, а размеры ям и выбоин в разы превышают все допустимые нормы.



По этой дороге из прилегающих деревень в школу ездят несколько десятков ребятишек - здесь пролегает школьный маршрут. Люди говорят, что школьный автобус вынужден тащиться, как черепаха - едет со скоростью семь километров в час. Нина Гордюшина из Леушино каждый день этим путём отправляет двоих внуков-школьников.



Из-за выбоин и ухабов страдают не только дети, но и взрослые. Экстренные службы добираются сюда по вызову очень долго.



Ямочный ремонт, говорят жители, который ежегодно проводится на этой дороге, осуществляется формально, что называется "для галочки", ведь через некоторое время всё, что сделано, вымывается дождём.



Дорога Павловское -Леушино-Семёновское - двойного подчинения. Три четверти её - зона ответственности Территориального Дорожного Фонда, четверть - районной администрации. В муниципалитете говорят, что проблема дорог, где проходят школьные маршруты, в районе, действительно, существует, но сразу привести их все в порядок не могут.



В Территориальном Дорожном Фонде области в ближайшие дни обещали отремонтировать один из самых аварийных участков.



А капитальный ремонт людям придется ждать, возможно его сделают в следующем году. А сегодня здесь с нетерпением ждут зимы - снег хоть немного, но засыплет ямы.









