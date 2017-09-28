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28.09.2017 08:59 
Тверь собрала первый туристкий форум

Тверь собрала первый туристкий форум

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В свой профессиональный праздник те, кто активно продвигает красоты Верхневолжье, принимает гостей и развивает туристический потенциал региона собрались вместе. Обсудили успехи - в этом году в регионе прошло рекордное число фестивалей, соревнований и праздников. Говорили о проблемах - развитии инфраструктуры.

Поток туристов в Верхневолжье должно вырасти в два раза. Именно эту задачу должен выполнить программа по развитию турполитики региона. Её представили на форуме. Задача - увеличить
количество объектов, интересных для посещения. Таким может стать Дом офицеров, реконструкцию которого в планах. Совсем скоро для посещения откроют Тверской императорский Путевой дворец. Но есть и проблемные точки. Например, рухнувший Речной вокзал. Сейчас там идут противоаварийные работы .

Насущная проблема - состояние дорог. До многих интересных объектов сложно добраться. Пример, Весьегонский район. В этом году удалось улучшить состояние дорожного полотна в сторону Твери, но наладить более тесное сотрудничество с Вологодской областью пока не получается.

Зато круизные лайнеры, даже четырехпалубники теперь могут заходить в Весьегонск. В местном порту в этом году появилось дополнительное освещение. И в следующем году здесь ожидают ещё больше туристов. Но Верхневолжье это не только водный и летний туризм. Старт осенне-зимнего сезона был дан на международной выставке Отдых.

Подарком к празднику стало подведение итогов профессионального конкурса. Лучшим гидом Верхневолжья признана Анастасия Уколова. Молодой экскурсовод сама разрабатывает туристические маршуты, любимый "По купеческому Ржеву". Город воинской славы представлен с непривычной для него стороны. А сейчас в планах новый проект тверского путеводителя.

Добровольная аккредитация гидов-экскурсоводов в планах профильного министерства на будущий год Также как и запуск единой системы классификации гостиниц Верхневолжья. Ну, а самая главная задача - это повысить интерес к Тверской области.


АРХИВ 


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