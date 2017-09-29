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29.09.2017 08:58 В Тверской области трудится самый молодой директор школы





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Выпускница биологического факультета Тверского государственного университета Ксения Григорьева назначена руководителем в поселке Оленино. Как её приняли в новом коллективе в репортаже нашего корреспондента.



Ежедневно, в 8.30 Ксения Григорьева на посту. Молодая, улыбчивая, но требовательная. И именно за это её любят ученики.



На плечах хрупкой девушки отвественность не только за своих учеников, за всю школу. Пару лет назад Ксения окончила учебу в университете в Твери, но в большом городе остаться не захотела. Вернулась туда, где ее семья живет почти 15 лет, в Оленино. Пришла преподавать в родную школу и через некотрое время её возглавила.



Ксении Григорьевой скоро будет 24, она самый молодой директор школы в области. Большие коллективы это всегда непросто. Но её удается сглаживать конфликты. Коллеги ценят её за принципиальность и ответственность.



Многое Ксения уже сделала. В копилке молодого руководителя яркий праздник ко Дню знаний, ремонт спортзала. В планах создание школьной видеостудии.



В небольшом кабинете молодого директора самая роскошная вещь - компьютер. Все остальное очень скромно. Это, говорит Ксения, не важно. За рабочим столом она пока сидит редко. Сейчас слишком много дел и приходится задерживаться до поздна. Но при этом девушка улыбается: " Главное, что дома это понимают".









