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29.09.2017 08:58 
Работу в медучреждениях сегодня проверили активисты общероссийского народного фронта

Работу в медучреждениях сегодня проверили активисты общероссийского народного фронта

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Рано утром они побывали в поликлиниках Твери. Проблемы везде похожие - большие очереди, нехватка специалистов.

Эксперты общероссийского народного фронта начали свой рейд с поликлиники шестой больницы Твери. В этот день очередь была только в процедурный кабинет. Сдать здесь кровь на анализ оказалось дело ни одного дня.

Пациенты пожаловались общественникам и на то, как сложно попасть к узким специалистам. Записаться к ним можно только в определенные дни, а ждать приема приходиться неделю.

Даже с острой болью пациент должен попасть сначала на прием к терапевту. И только потом к неврологу или хирургу.

Электронной записи нет. Терминал сломан, говорят медики. Однако даже если его отремонтируют, воспользоваться им невозможно. База данных не обновлялась с 2013 года.

Задача проекта "Народная оценка качества", подчеркивают общественники, помочь управленцам от медицины всех уровней наладить обратную связь с пациентами. Эксперты проверили доступность услуг в пяти поликлиниках Твери. До этого в Калининском, Кашинском, Калязинском, Бежецком, Максатихинском и Рамешковском районах. Итоги мониторинга они обсудили за "круглым столом" с руководством регионального Министерства здравоохранения. От них общественники и пациенты ждут решения проблем.


АРХИВ 


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