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02.10.2017 09:34 В Тверскую область идет поток контрафактных товаров с символикой Фифа





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Незаконная продажа вещей и сувениров с символикой Фифа на пике популярности. Основной поток контрабанды составляют сувениры с футбольной символикой – брелоки, магнитики, упаковочные пакеты, наклейки. Только с начала года выявлено 110 тысяч единиц такой продукции. На примере Кубка конфедерации, таможенные органы уже опробовали систему борьбы с нарушениями.



Налажено взаимодействие и понимание с Китайской народной республикой. Это уменьшило поток подделок, идущих с этой территории. Всего в России в этом году таможенными органами выявлено 5,5 миллионов единиц контрафактной продукции.









