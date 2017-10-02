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02.10.2017 09:35 
На автодороге М-10 ведется капитальный ремонт дорожного покрытия

На автодороге М-10 ведется капитальный ремонт дорожного покрытия

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До конца ноября более 12 с половиной километров федеральной трассы будет капитально отремонтировано.
Дорожное покрытие расширяют на полтора-2 метра и укрепляют. Подрядчики работают круглосуточно. Используют новейшие технологии. К примеру, щебень везут из Карелии, он считается самым прочным и применяется для укладки дорог с большой транспортной нагрузкой.

Такое сочетание материалов уменьшит образование колейности летом и трещин зимой, а срок эксплуатации покрытия увеличится. Рядом с местом работ установлены 2 мобильных асфальтобетонных завода и дробильно-сортировочное оборудование, на котором здесь же производят необходимые материалы для всех слоев трассы. Это позволяет класть полотно без остановки асфальтоукладочного комплекса, и оно получается однородным на всей ширине проезжей части и прочным.

Ремонт этого участка трассы затронет и жителей Колесных Горок в Торжокском районе. Здесь сделают полосу для автобусов, новые тротуары и съезды к каждому дому. Все это повысит безопасность участников дорожного движения.

Повысить безопасность дорожники планируют и за счет применения инновационной технологии по установке монолитного бетонного ограждения между встречными потоками машин. Такое в прошлом году опробовали в Калужской области, в Верхневолжье устанавливают впервые - по 200 метров в сутки. На собранном рядом бетонном заводе готовят смесь повышенной прочности и, пока она не застыла, подвозят к месту работ. Бетон пропускают через специальную форму, тут же обрабатывают и в случае необходимости выравнивают. Ограждение готово. На встречную полосу выехать не получится.

Сейчас завершаются ремонтные работы и на разворотном кольце на повороте с трассы М-10 в сторону Лихославля.

Во время работ движение транспорта не прекращается, машины пускают по одной полосе.
Когда асфальт на этом участке федеральной автодороги положат полностью, сделают наземные переходы для пешеходов и дополнительное освещение.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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