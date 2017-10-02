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02.10.2017 09:37 Иван Иванович Лажечников на 20 лет был связан жизнью с Тверской губернией





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Исторический романист, тверской вице-губернатор Иван Иванович Лажечников на 20 лет был связан жизнью с нашей губернией. Любопытный факт. Писатель ни раз уменьшал себе годы. Поэтому дата его рождения варьировалась от 1792 до 1795. Однако теперь доподлинно известно, что родился Лажечников 25 сентября 1790 года. Повод, чтобы вспомнить его - не юбилей, а отсутствие в Верхневолжье не то, чтобы памятника, но даже мемориального знака.



В этом здании на Советской площади сейчас Дом народного творчества. В 19 веке в нем располагалась тверская мужская гимназия. С 1831 по 37 год ее директором был Иван Иванович Лажечников, который прославился, как исторический романист. Здесь он работал, жил и творил.



О доброте директора в своих дневниках вспоминают ученики. Записи хранятся в областном архиве.



Часть книг гимназии в 20-ом веке попала в научную библиотеку госуниверситета. На томике Державина Лажечников оставил свой автограф с дарственной надписью выпускнику Тесьмину. Здесь же указано место - село Коноплино Старицкого уезда, где директор, тогда уже всех народных училищ Тверской губернии, приобрел себе имение.



Около 10 лет Иван Лажечников занимал пост вице-губернатора Твери. По долгу службы обязан был редактировать газету "Губернские тверские ведомости". Поддерживал творческую интеллигенцию.



Как предполагают исследователи, он убавлял себе года жизни. Ему нужно было и получить пеньсион, и остаться на службе. Тогда в его биографии появилась дата рождения - 25 сентября 1792 год. Когда Иван Иванович женился во второй раз на девушке, то сократил себе еще 3 года. Только в начале 2000-ых опредилили точный год - 1790.



В Тверской губернии "русский Вальтер Скотт", как назвал его Пушкин, прожил почти 20 лет. Здесь Иван Лажечников написал свои самые известные романы, здесь он достиг вершины карьеры: стал вице-губернатором. Однако в Твери нет улицы, которая бы носила имя писателя, нет даже мемориального знака на доме, в котором Лажечников жил. Современные почитатели его таланта, исследователи и краеведы надеются, что эта несправедливость все же будет исправлена и память об одном из первых исторических романистов России будет увековечена в Твери.









