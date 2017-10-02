







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













02.10.2017 09:39 Тысячи человек в Верхневолжья сказали "Живи, лес"





Фото Видео

Кадеты лесного 10 и 11 классов 16 среднеобразовательной школы Твери во всероссийской акции "Живи лес" принимают участие ежегодно. На этот раз ребята убирали лесопарковую зону в районе Силикатного завода. Часто по парку ходят жильцы близлежащих домов, здесь растут сосны и путь до остановки короче - на территории накопилось много сухостоя, валежника и не только.



Анастасия Данилова, кадет СОШ №16: "Попадается разное и фантики, и бутылки, и крышки и все и всякие бумажки. А мы будем давать пример взрослым, чтобы они видели, что дети способны убрать. Чтобы взрослые, смотря, на нас не загрязняли окружающую среду - Пусть им будет стыдно - Да!".



Очищать лес от мусора аварийных деревьев кадетам помогали сотрудники организаций подведомственных министерству лесного хозяйства Тверской области. Всего за период акции "Живи лес" очистят от хлама площадь больше 66 гектар.



Мария Мартыновская, сотрудник министерства лесного хозяйства: "Убирать мусор за другими, конечно, очень неприятная вещь. Но, учитывая, что мы живем в этом парке, в этом районе и в городе, поэтому мы обязаны просто убирать".



Акция "Живи лес" проводится по инициативе федерального агенства лесного хозяйства и призвана не только очищать территориии с зелеными насаждениями, а также заниматься лесовоостановлением.



Валерий Барышков, министр лесного хозяйства Тверской области: "У нас сегодня по всей области проходит эта акция. В каждом районе люди вышли и принимают участие в очистке леса. Кроме уборки сухостоя, мы убираем еще и попутный мусор, чтобы экологично и красиво выглядел наш лес".



Полный камаз валежника, несколько десятков мешков с мусором -результат получасовой уборки. Участникам акции приятно видеть ухоженный лес, они надеются, что местные жители все-таки сами будут приводить ее в порядок. За время уборки помощи никто не предложил.









