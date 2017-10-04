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04.10.2017 09:34 Транспортная карта "Иволга" не пользуется спросом у тверичей





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Автоматизированная система безналичной оплаты проезда начала работать еще летом. Правда большой популярностью у жителей пока не пользуются. Продавцы признаются в день иногда сбывают 1-2 карты.



Для того, чтобы воспользоваться картой иволга - ее сначала нужно купить - и здесь возникает первая проблема - это можно сделать в киосках тверьсоюзпечати, при этом в газетных ларьках пластиковые карты для оплаты не принимают.





Не принимают платежные карты и в общественном транспорте. Иволгу пока можно купить только за наличные, в том числе у кондуктора или водителя. У них же можно пополнить баланс карты. Это делают не часто. Но у тех, кто уже оценил новинку проблем с использованием как правило не возникает.



Главный плюс карты иволга в том, что оплатить проезд ей можно и просто и быстро. Кроме того, по этой же карте возможен повторный - бесплатный проезд в течение 45 минут.





Условных обозначений у сканирующих устройств всего четыре. Если светится синим - значит готов к работе. Зеленая стрелка - оплата принята. Желтый круг - проезд оплачен. Красный крест означает что на карте закончились деньги.



Пользователей новой системы уже в ближайшие пару недель ждут нововведения. Они решат вопросы тех, кто получает зарплату на карту.



Так же в ближайшее время будет онлайн-пополнение иволги через интернет или терминалы в банках и торговых центрах. Разработчики напоминают что система пока еще только тестируется. Вомзожны проблемы. Например, иногда дважды списываются деньги. При возникновении проблем следует обращаться на горячую линию. Или пока платить за проезд по старинке - кондуктору.









