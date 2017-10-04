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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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04.10.2017 09:35 
В Твери в жилых домах потеплело уже в выходные

В Твери в жилых домах потеплело уже в выходные

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Вместо 30 сентября - как было обещано в графике подключения, батареи перестали быть ледяными лишь вечером 2 октября. Подключения отопления жильцы добивались звонками в управляющую компанию, в администрации района и города. Тепло пришло, но не в полном объеме и не во все квартиры.

Холод и в доме №7 по Новоторжской. Жители ждут тепло, глядя на разрытую улицу. С середины лета здесь идет ремонт теплотрассы. Рабочие и руководители неоднократно говорили, что уж теперь-то проблем с отоплением не будет. Пока есть только горячая вода, по резервной схеме. По графику их дом должны подключить 3-4 октября. воды в батареях не слышно.

Сейчас к теплу подключены две трети домов города. Представители Тверской генерации обещают, к выходным тепло будет везде. Причем, согласно нормативам, температура в помещениях должна быть не ниже +18 градусов, в угловых квартирах +20.

В тверской генерции не исключают и возможных сбоев. И не только по вине своих специалитов, много вопросов к управляющим компаниям. Многие сети не подготовили до сих пор. К примеру, утром во вторник спасателей пришлось вызывать в дом №18 по улице Советская. Возгорание произошло во время ремонта системы отопления из нарушения мер безопасности. Когда люди вернутся в свои квартиры, пока не известно.


АРХИВ 


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