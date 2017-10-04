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04.10.2017 09:35 
Дорогу на одной из улиц Твери отремонтировали по поручению Президента

Дорогу на одной из улиц Твери отремонтировали по поручению Президента

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Этот участок дороги на улице Топливная в Твери делали в спешном порядке. Асфальтовую крошку высыпали буквально за один день, хотя ремонта местные жители ждали больше трех месяцев. Дорогу сделали только после обращения к Президенту России.

В администрации Твери признаются, жалоб от жителей на состояние асфальта на улице Топливной не получали. Улица просто "вылетела" из ремонта в этом году - ее протяженность менее 300 метров. Правда, и по ней тоже ходят и ездят люди.

А это уже улица Гвардейская. Она на "Карте убитых дорог" ОНФ появилась две недели назад. Ремонт здесь в этом году сделают вряд ли, сетуют автомобилисты, скоро зима. Сейчас только в Твери более 170 аварийных участков с ямами, провалами и колеями глубиной больше 20 сантиметров. По рейтингу общероссийского народного фронта - Тверь в тройке лидеров после Махачкалы и Орска - с самыми плохими дорогами в стране. И это несмотря на капитальный ремонт магистральных улиц. 150 километров опасного пути - проблема остается, говорят общественники.

В этом году в Твери по настоянию жителей и общественников ОНФ отремонтировали Промышленный проезд. Еще на 33 участках сделали ямочный ремонт. Но по -прежнему только в областной столице по данным ОНФ сейчас порядка 100 опасных для передвижения дорог

На карте ОНФ также отмечены районные центры Верхневолжья. Среди аутсайдеров Бологое, Кимры, Осташков.





АРХИВ 


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