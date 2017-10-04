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04.10.2017 09:37 Тверские футболисты стали третьими на чемпионате России и первыми в турнире "Золотого кольца"





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Выиграть и достойно завершить сезон. Тренер Андрей Галкин настраивает своих воспитанников. Через пять минут у ребят матч с командой из Череповца. Правда, для тверских мальчишек- это скорее игра престижа. Победу в межрегиональном первенстве " Золотого кольца" они уже обеспечили себе досрочно. Набрав по результатам 15 встреч 42 очка.



В футбол Нар удин играет с пяти лет. В спортивную секцию привели родители. Сначала гонял мяч для удовольствия. Сейчас уже серьезно задумывается о спортивной карьере. Для начала попасть в российскую футбольную лигу. Такими маленькими шагами можно дойти и до мировых клубов. Об этом мечтает и Руслан Денисов.



Ради своей мечты ребята три раза в день ходят на тренировки, занимаются в бассейне. Удовольствие не из дешевых, говорят родители. Но ради будущего своих детей они готовы идти на многое. И мерзнуть зимой на трибунах ,и мучаться от жары летом.



Главное- создать условие, тогда о тверских игроках будут знать не только в регионе, но и за его пределами.



Но тренерский штаб не сдается и продолжает вкладывать в тверских футболистов все свои умения и навыки. И возможно уже через пять лет имена сегодняшних воспитанников спортивной школы будут звучать на мировом уровне.



После чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году интерес к детским спортивным школам у ребят будет большой . Юные спортсмены захотят играть так же , как прославленные футболисты в Мондиале. Главное- поддержать это стремление и сделать так, чтобы профессиональный спорт стал доступнее.









