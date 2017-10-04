Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





04.10.2017 09:37 
Тверские футболисты стали третьими на чемпионате России и первыми в турнире "Золотого кольца"

Тверские футболисты стали третьими на чемпионате России и первыми в турнире Золотого кольца

Фото  Видео репортаж Видео
Выиграть и достойно завершить сезон. Тренер Андрей Галкин настраивает своих воспитанников. Через пять минут у ребят матч с командой из Череповца. Правда, для тверских мальчишек- это скорее игра престижа. Победу в межрегиональном первенстве " Золотого кольца" они уже обеспечили себе досрочно. Набрав по результатам 15 встреч 42 очка.

В футбол Нар удин играет с пяти лет. В спортивную секцию привели родители. Сначала гонял мяч для удовольствия. Сейчас уже серьезно задумывается о спортивной карьере. Для начала попасть в российскую футбольную лигу. Такими маленькими шагами можно дойти и до мировых клубов. Об этом мечтает и Руслан Денисов.

Ради своей мечты ребята три раза в день ходят на тренировки, занимаются в бассейне. Удовольствие не из дешевых, говорят родители. Но ради будущего своих детей они готовы идти на многое. И мерзнуть зимой на трибунах ,и мучаться от жары летом.

Главное- создать условие, тогда о тверских игроках будут знать не только в регионе, но и за его пределами.

Но тренерский штаб не сдается и продолжает вкладывать в тверских футболистов все свои умения и навыки. И возможно уже через пять лет имена сегодняшних воспитанников спортивной школы будут звучать на мировом уровне.

После чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году интерес к детским спортивным школам у ребят будет большой . Юные спортсмены захотят играть так же , как прославленные футболисты в Мондиале. Главное- поддержать это стремление и сделать так, чтобы профессиональный спорт стал доступнее.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.