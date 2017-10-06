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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.10.2017 09:30 
Большинство педагогов свой праздник встретили традиционно на работе

Большинство педагогов свой праздник встретили традиционно на работе

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"Пятерки" за контрольные по физике у большинства одиннадцатиклассников - теперь обычное явление. Даже девчонки решают задачки без особых усилий. Второй год самый трудный предмет в школьной программе им преподает Евгений Петров.

Доверяй, но проверяй. Полагаться бездумно на современные учебники Евгений Кузьмич ребятам не рекомендует. В них - столько ошибок, искажения формулировок. К примеру, в законе всемирного тяготения Ньютона. При такой, как предлагают авторы, он оказывается нарушен.

Тридцать лет - в школе и всю жизнь - в науке. Ученый без ученой степени, хотя сдан и кандидатский минимум, и за плечами работа в секретной лаборатории в сфере оборонной промышленности и в тверском госуниверситете. С его профессором Владимиром Самсоновым они до сих пор сотрудничают. Пытаются доказать, что черных дыр в классическом понимании не существует, также как и Вселенной, конечной в простанстве и во времени.

Статьи в серьезных отечественных и зарубежных журналах печатают. В течение восьми лет их активно обсуждают на форумах во Всемирной Сети. Однако признания у других ученых пока не получили. Впрочем, говорит Петров, и существование гравитационных волн, которые предсказал столетие назад Альберт Энштейн, открыли только сейчас. За это на днях американские ученые получили Нобелевскую премию. В правоту старицкого физика верят коллеги и родные.

Сейчас Евгению Петровову - 69 и наработок в области теоретической физики ему хватило бы на докторскую степень. Однако получать её не собирается. Нет времени. У него еще столько идей.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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